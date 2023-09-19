محافظ أسوان يتفقد قافلة المساعدات للأسر بتوزيع شنط المواد الغذائية لـ 20 ألف أسرة

ضمن الجهود المتواصلة التى تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قافلة المساعدات العينية للأسر الأولى بالرعاية ، والمهداه من وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، والتى تستكمل توزيع شنط المواد الغذائية لـ 20 ألف أسرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالى 100 طن مواد غذائية ، وأثناء تفقده لقافلة المساعدات بحضور الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف ، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الإجتماعى .

أكد اللواء أشرف عطية على أنه تم الإلتزام بالعدالة والشفافية الكاملة فى التوزيع بين المراكز والمدن وفقاً لقوائم المستفدين التى تم إعدادها بمعرفة وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج والمدرجين بكشوف تكافل وكرامة.

لافتاً إلى أنه يتم توزيع الشنط بواقع 5 كجم لكل شنطة شاملة الأصناف المختلفة من المواد الغذائية فى إطار الدور الإجتماعى لكافة المؤسسات لرعاية وخدمة أفراد المجتمع الأسوانى على أكمل وجه .