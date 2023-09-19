مياه القناة: تجارب عملية استعدادا لفصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ انطلاق الحملة المكبرة، استعدادا لفصل الشتاء، والمتمثلة في أعمال تطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار واختبارها، ومراجعة جميع محطات وشبكات المياه والصرف الصحي على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمواجهة السيول والأمطار.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم وضع خطة استباقية لاستقبال موسم الشتاء تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة الثلاث، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى إقليم القناة للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء انطلاق الحملة المكبرة لتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك بإشراف مباشر على أرض الواقع من مديري المناطق والقطاعات مع المتابعة المستمرة علي مراجعة صيانة سيارات ومعدات شفط المياه ومحطات رفع الصرف الصحي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه تم مراجعة صيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول، وأماكن تمركزها.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن ذلك يأتي فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.