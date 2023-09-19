اجتماع عاجل لمحافظ قنا لبحث مشكلة الأسمدة الكيماوية

استجابة للوفد..

فى استجابة لما نشرته جريدة الوفد حول أزمة الأسمدة الكيماوية بمحافظة قنا، عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عاجلا وذلك لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الفورية التي تواجه عمليات شحن و نقل الأسمدة من مصانع الإنتاج إلى الجمعيات الزراعية بالمحافظة ، حتى يتسنى صرف الأسمدة للمزارعين في المواعيد المناسبة ، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة ، ومدير جمعية النقل بالمحافظة ، وعدد من المعنيين بملف الأسمدة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

استمع محافظ قنا خلال الاجتماع لبعض الحلول والمقترحات ، لتوفير سيارات لنقل حصص الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية بالمحافظة من مصانع الإنتاج خلال الأيام المقبلة ، وقام بالتنسيق هاتفيا مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصانع الأسمدة لإعداد جدول الشحن الخاص بسيارات نقل قنا لتوفير كميات الأسمدة المطلوبة للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى مراكز المحافظة وتلبية احتياجات المزارعين ، لإستخدامها فى الزراعات الخاصة بهم بما يضمن الحفاظ على معدلات وجودة الإنتاج .

ومن جانبه أكد محافظ قنا حرصه على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه المزارعين، لا سيما فيما يتعلق بنقص الأسمدة الكيماوية ، مشيرا إلى أن كميات الأسمدة الموردة يتم توزيعها على الجمعيات ، ومن ثم المزارعين ، تحت إشراف مديرية الزراعة لضمان وصول الأسمدة إلى المستحقين ورصد أي محاولة للتلاعب في توزيع الأسمدة من خلال مراجعة سجلات الجمعيات الزراعية للتأكد من توزيعها للمزارعين بشكل عادل وطبقا للأسعار المُعلنة من قِبل وزارة الزراعة .

وكانت الوفد قد حصلت على تصريح من المهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا، خاصة للوفد، عن موافقة وزارة الزراعة على مد صرف الأسمدة الكيماوية الخاصة بالمحاصيل الصيفية ومن أبرزها محصول قصب السكر، حتى نهاية نهاية شهر سبتمبر الجارى، بعدما كان مقرر اسقاطها منتصف هذا الشهر من كل عام وهو موعد انتهاء موسم المحاصيل الصيفية .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بقنا، ان المديرية بصدد المطالبة بمد اخر لصرف الأسمدة الكيماوية المدعومة للمزارعين، فى حال لم تصل كافة الكميات المطلوبة الخاصة بالمحاصيل الصيفية للمزارعين ، وذلك بهدف حصول جميع الزراع بقنا على مقرراتهم السمادية لمحاصيلهم الصيفية.

وأوضح جيلانى، ان المحافظة و على مدار الايام الماضية استقبلت كميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية، جرى توزيعها على الجمعيات الزراعية والشركة المصرية الزراعية، لحل أزمة نقص الأسمدة التى كانت تعانى منها المحافظة، خلال الأسابيع الماضية والناتجة من قلة سيارات الشحن، ونقص الوارد من مصانع الأسمدة للمحافظة بشكلاً عام .

أزمة فى الأسمدة الكيماوية بقنا.. والمزارعون: الحيازات الوهمية السبب

https://www.alwafd.news/5149990

وكانت " الوفد"وخلال الايام الماضية قد أجرت تقريرا مفصلا تناولت فيه نقل معاناة المزارعين خلال رحلة حصولهم على مقرراتهم السمادية، وتحدث التقرير عن تعرض المحافظة بشكلاً عام لازمة نقص حادة فى ألاسمدة الكيماوية المدعومة، ووجود أعداد كبيرة من المزارعين لم يحصلوا على حصصهم من السماد المدعم خاصة مع قرب حلول موعد انتهاء صرف الأسمدة الكيماوية للمحاصيل الصيفية، والذى كان مقرر إسقاطه منتصف سبتمبر الجارى .