ألقت أجهزة الأمن القبض على عامل لاتهامه بأداء حركات استعراضية بواسطة دراجة بخارية، معرضًا حياة المواطنين للخطر، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.