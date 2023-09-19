الشباب والرياضة تنظم ورش "مهنتك ..حرفتك" بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط

نحو تمكين المرأة اقتصاديا من خلال الصناعات اليدوية والحرفية ...

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، فعاليات سلسلة الورش الحرفية ، والتي نفذتها ضمن مبادرة "مهنتك .. حرفتك" ، علي مستوى المحافظات.

بدأت السلسلة بتنفيذ ورشة الكوروشيه بمركز شباب المنتزة بمحافظة الإسكندرية ، تم فيها تدريب ١٥ فتاة من أندية الفتاة والتطوع بالمركز ،على خيوط الكروشيه وانواع الغرز وكيفية تصميم منتج .

وفي محافظة أسيوط تم تنفيذ ورشة صناعة المنظفات والعطور لعضوات نادى الفتاة بمركز شباب ساحل سليم

في حين تستمر فعاليات ورشة الجلود بمركز شباب شوبر بمحافظة الغربية، حيث يتم فيها التدريب على قص باترونات شنط بالجلد المصبوغ مع دق وحفر وتلوين بعض القطع وخياطتها. كما تستمر ورشة الاركيت فعالياتها بمركز شباب الصافيه بمحافظة كفر الشيخ .

ويأتى ذلك فى اطار دعم وزارة الشباب والرياضه لأندية الفتاة والمراه بمراكز الشباب بالمحافظات من أجل دعم المرأة والعمل علي التمكين الإقتصادي لها، حيث تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة داخل مراكز الشباب .