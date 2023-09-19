استفسارات عديدة للمصريين بالخارج حول تحديث بياناتهم.. الهجرة ترد

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استفسارات عديدة من المصريين بالخارج حول تحديث بياناتهم.

إمكانية تنشيط أو استلام لبطاقةATM

وحرصًا من وزيرة الهجرة للرد على تلك الاستفسارات، أكدت أن محمد عبد العزيز، ممثل البنك الأهلي المصري، يتابع إمكانية لعمل تنشيط أو استلام لبطاقةATM، بموجب توكيل خاص من السفارة.

تحديث البيانات

كما أوصى محمد عبد العزيز، ممثل البنك الأهلي المصري، بأهمية إبلاغ البنك عند السفر للخارج لمراعاة ذلك عند تحديث البيانات.

مبادرة "ساعة مع الوزيرة"

وقد التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاليات المصريين بالخارج من دول: "النرويج وفنلندا وإستونيا وأيسلندا"، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، والسفير هيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا، وعدد من مسئولي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

59 دولة في لقاءات "ساعة مع الوزيرة"

وأضافت وزيرة الهجرة أننا بلقاء أمس نصل إلى الدولة 59 في لقاءات "ساعة مع الوزيرة" لنستمع ونناقش مقترحات المصريين بالخارج وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أي مشكلة تواجههم، وسبل تنفيذ مقترحاتهم.



وقد استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تقديم عدد من البرامج المخصصة لمواطنينا بالخارج، حول مهارات الإدارة والقيادة وكذلك محاور المهارات الشخصية، وذلك بحضور اللواء محمد برغوت مساعد وزيرة الهجرة للمراسم، والاستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، والدكتور ابراهيم أمين معاون وزيرة الهجرة لشئون التنمية الإدارية.



كما استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وفدا من مشيخة الأزهر الشريف لبحث التعاون لتوعية الجالية المصرية بالخارج، بشأن تعزيز الانتماء الوطني وزيادة الوعي المجتمعي ولم شمل الأسرة المصرية، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

