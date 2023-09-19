موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الجيش ببرج العرب مع المصري البورسعيدي في مستهل مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم التي يحمل الأهلي لقبها 43 مرة آخرها الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تنطلق مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والمصري البورسعيدى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

وسبق أن التقى الفريقان 125 مرة على مدار تاريخ مواجهاتهما في بطولة الدوري العام، فاز الأهلي في 69 مباراة، فيما حقق المصري الفوز في 20 مباراة وتعادل الفريقان في 36 مباراة، وأحرز لاعبو الأهلي 176 هدفاً في شباك المصري مقابل 92 هدفاً سجلها لاعبو المصري في شباك الأهلي.

المباراة الأولى التي جمعت الفريقين أقيمت يوم 5 نوفمبر عام 1948 في الموسم الأول لبطولة لدوري، وفاز الأهلي 3- صفر، سجلها صالح سليم وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة، فيما كانت آخر مواجهة قد جمعت الفريقين في بطولة الدوري يوم 26 يوليو الماضي وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وكان أكبر فوز في لقاءات الفريقين بنتيجة 4- صفر، وحققها الأهلي مرتين، الأولى في 15 مارس 1979، والثانية في 8 سبتمبر 1998.

ويعد السيد الضيظوي هداف مباريات الفريقين بالدوري العام، أحرز الضيظوي عشرة أهداف، منها سبعة للمصري وثلاثة للأهلي، ويتصدر كل من صالح سليم ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم وحسام حسن قائمة هدافي الأهلي في مرمى المصري برصيد خمسة أهداف لكل منهم، ثم فؤاد صدقي وأحمد مكاوي وطه إسماعيل وأحمد بلال برصيد أربعة أهداف لكل منهم، بينما يتصدر السيد الضيظوي قائمة هدافي المصري في مرمى الأهلي برصيد سبعة أهداف، يليه كل من محمد شاهين ومحمد سلامة «إينو» برصيد أربعة أهداف لكل منهما.