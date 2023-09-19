القبض على شخص بتهمة الاعتداء على عامل بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بالاعتداء على عامل بسلاح أبيض بمنطقة الهرم، خلال مشاجرة نتيجة خلافات بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشخص آخر

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإصابة أحد الأشخاص تعرض لاعتداء بسلاح أبيض بمنطقة الهرم، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشخص آخر، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابته.

حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.