محافظ الشرقية: إقامة معارض "أهلاً مدارس" بأسعار مخفضة في جميع المراكز والمدن

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إقامة معارض "أهلاً مدارس"، بجميع مراكز ومدن المحافظة لعرض وبيع جميع المستلزمات والأدوات المدرسية، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور.

وأكد محافظ الشرقية، أن معارض "أهلاً مدارس" يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي وكراسات وأقلام وغيرها من الأمور التي يحتاجها الطلاب.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار وتوفير أحتياجات الطلاب وأولياء الأمور من المستلزمات الدراسية بتخفيضات ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالسوق.

وجدير بالذكر أن الأجهزة التنفيذية بمراكز (الزقازيق - كفر صقر - أبو كبير - مشتول السوق - فاقوس - الحسينية - بلبيس - منشأة ابو عمر - منيا القمح) ، قد أنتهت من أقامه معارض أهلاً مدارس لتوفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار وأصحاب المكتبات للمشاركة في معرض "أهلاً رمضان" بكل مركز ومدينة لسد احتياجات الطلاب من كشاكيل وكراسات وأقلام وغيرها من المستلزمات الدراسية بتخفيضات عن أسعار السوق وذلك لرفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إفتتح معرض "أهلاً مدارس" لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، وذلك بشارع الفراخة خلف شارع المكاتب المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق، ويأتي هذا المعرض في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي ولقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

حضر الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول الزقازيق، وشعبان ابو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق، والدكتور وديع أنطوان، والمحاسب عبد الحميد عطالله، نائبي رئيس الغرفة التجارية، ووائل عنان، أمين عام التجارية بالشرقية، وعدد من المواطنين .

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يضم 20 باكية لعرض كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية و الألبان و اللحوم البلدية الطازجة و المجمدة.

وأضاف محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق و توفير السلع الأساسية و الضرورية وكافة إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة مابين 20 % الي 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل .

إطمئن محافظ الشرقية، من المواطنين المتواجدين بالمعرض على الأسعار المحددة لشراء مستلزمات المدارس وكذلك جودة السلع المعروضة من اللحوم والمنتجات الغذائية.

أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة مثل هذه المعارض والتي تحرص المحافظة دائماً على إقامتها لتوفير كافة السلع الأساسية و الضرورية وإحتياجات المواطنين من ملابس ومواد غذائية وأدوات مدرسية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.