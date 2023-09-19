موعد تداول منظومة تداول القطن في الفيوم وبني سويف

بدأت منظومة تداول القطن اليوم الثلاثاء في محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك في إطار مبادرة الدولة لتحسين جودة وتسويق محصول القطن المصري.

سعر القطن الضمان:

أعلن الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر القطن الضمان لهذا العام هو 4500 جنيه للقنطار، وهو سعر يضمن للمزارعين تحقيق الربح من بيع المحصول وعدم الخسارة.

أضاف الشناوي أن وزارة التموين ستتولى شراء محصول القطن بسعر الضمان في حالة عدم وصول سعر البيع إلى هذا المستوى.

أهمية منظومة تداول القطن:

يأتي إطلاق منظومة تداول القطن في الفيوم وبني سويف في إطار خطة الدولة لتعزيز منظومة تسويق القطن، وضمان وصول المحصول إلى مصانع الغزل والنسيج بجودة عالية.

أهمية منظومة تداول القطن:

تتمثل أهمية منظومة تداول القطن في مصر في الآتي:

-ضمان تحقيق المزارعين لسعر عادل لمحصولهم: توفر منظومة تداول القطن سعر ضمان للمزارعين، وهو سعر يضمن لهم تحقيق ربح من بيع المحصول وعدم الخسارة، وفي حالة عدم وصول سعر البيع إلى مستوى سعر الضمان، تتولى وزارة التموين شراء المحصول بسعر الضمان.

-تحسين جودة القطن المصري: تسعى منظومة تداول القطن إلى تحسين جودة القطن المصري، وذلك من خلال تطبيق معايير محددة لجودة القطن، وتوفير خدمات فنية للمزارعين لتحسين جودة محصولهم.

-ضمان وصول القطن إلى مصانع الغزل والنسيج بجودة عالية: تسعى منظومة تداول القطن إلى ضمان وصول القطن إلى مصانع الغزل والنسيج بجودة عالية، وذلك من خلال تنظيم عملية التسويق وتوفير خدمات نقل وتعبئة القطن بشكل آمن.