ندوة دينية "لشباب الشرقية عن الإصلاح الأسري" بالشرقية

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، تم ظهر اليوم الثلاثاء، تنظيم ندوة دينية بعنوان

الإصلاح الأسري.. الزواج العرفي وخطورته على الفرد والمجتمع.



ولفت إلى أنه تم عرض فاعليات الندوة عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة حاضر فيها الشيخ أحمد السيد عبدالهادي، من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وقدمتها هبة العرايشي، وأشرف عليها باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الندوة تحدثت عن: الزواج آية ربانية وسنة نبوية، حكم الزواج العرفي، خطورة الزواج العرفي والمشكلات المترتبة عليه في المجتمع، شروط عقد الزواج الصحيح، أسباب زيادة معدلات الزواج العرفي، كيف يمكن الحد من الزواج العرفي.