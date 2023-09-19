الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص سقط من علو بالعجوزة

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه من عقار بمنطقة ميت عقبة التابعة لحى العجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، انتقل رجال المباحث بإشراف رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا سقط من عقار، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

مواد متعلقة

حملات أمنية مكبرة لضبط تجار السلاح والمُخدرات

عقب اجتماع السيسي وبن زايد.. جسور الوصال المصري الآمارتي على مر التاريخ
الجريدة الورقية