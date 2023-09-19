بشرى سارة لملايين المصريين.. موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية عن حزمة إجراءات جديدة من شأنها زيادة المرتبات لعدد من الفئات في المجتمع، والتي من بينها أصحاب المعاشات والذين يتساءلون عن موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والتي أصبحت 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

ومع توجيهات الرئيس السيسي بمضاعفة قيمة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والذي يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، نشهد كثرة تساؤلات عن موعد تطبيق صرف المنحة، والتي يتم تطبيقها في أكتوبر المقبل 2023، وفقًا لقرار وزارة المالية بأنه سيبدأ استحقاق حزمة الإجراءات الحماية الاجتماعية في أكتوبر المقبل.

صرف معاشات أكتوبر 2023

ويتم صرف معاشات أكتوبر 2023، على ثلاث شرائح حيث تصرف الفئة الأقل من 1300 جنيه في يومي الأحد والاثنين 1 و2 أكتوبر 2023، كما يتم صرف المعاش لمن يتقاضى 1300 جنيه وأقل من 2300 في يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 أكتوبر 2023، ويتم صرف معاشات أكتوبر 2023 للفئة الأكثر من 2300 جنيه يومي الخميس والجمعة 5 و6 أكتوبر 2023.

قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطنين

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

- قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.