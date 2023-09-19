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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائبة رحاب موسى: لقاء السيسي وبن زايد يهدف لخلق فرص جديدة للتعاون المشترك

النائبة رحاب موسى،
النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد،  تهدف إلى خلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، علاوة على ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة.

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وأوضحت موسى في تصريحات صحفية لها اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فرصة عربية ثمينة من أجل توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات التي تواجه العالم، علاوة على إيجاد حلول للأزمات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن خلق حالة من التكامل بين دول المنطقة حتى تتمكن من تخطي الأزمات العالمية.
وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على تعزيز سبل العمل المشترك لتحقيق التنمية المنشودة في المجالات الاقتصادية والتنموية للشعبين، علاوة على إيجاد سبل تعاون حاسم بشأن التحديات المتنامية في المنطقة العربية خاصة الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى حرص الزعيمان على حماية الأمن القومي العربي والتباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية، علاوة على تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

يشار إلى أن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبوظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.

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