كشف لغز العثور على جثمان عامل بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف لغز العثور على جثمان عامل، داخل شقته بمحل سكنه بمنطقة قرية كفر أبو ذكرى دائرة مركز شرطة بنها، حيث تم العثور على الجثمان بسبب انتشار رائحة كريهة، حيث تبين أن الجثة في حالة تحلل، ولا يوجد أى إصابات ظاهرية بها، كما أن المتوفي كان يقيم بمفرده داخل شقته.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ورود بلاغ من الأهالي بظهور رائحة كريهة

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من الأهالي بظهور رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة كفر أبو ذكري دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "مصطفى م ف"، 55 سنة، عامل، مقيم دائرة المركز، حيث تبين أن الجثة في حالة تحلل، وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات أن المتوفي كان يقيم بمفرده بشقته لكونه غير متزوج، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.