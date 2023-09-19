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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تجارية الإسماعيلية: نسعى جاهدين لسد فجوة توزيع المواد البترولية 

محمد عبدالمحسن عضو
محمد عبدالمحسن عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية

أكد محمد عبدالمحسن، عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية وشعبة المواد البترولية، إنه وبحسب توجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، تجرى متابعات مستمرة من أعضاء شعبة المواد البترولية بنطاق محافظة الإسماعيلية لمتابعة مدى توافرها بالمحطات.

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 متابعة توافر المواد البترولية في المنافذ

وأكد "عضو تجارية الإسماعيلية" حرص الغرفة التجارية على متابعة توافر المواد البترولية في المنافذ، كذلك عمل مستودعات الغاز فى المناطق المحرومة فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة.

كما لفت إلى متابعة الغرفة التجارية المستمرة لعملية توزيع الغاز فى المناطق المحرومة، وسد الفجوة بين التوزيع التجارى والمنزلى فى هذه المناطق.

وأشار إلى تكثيف الجهود والتنسيق التام بين الجهات المعنية فى متابعة توافر المواد البترولية والغاز الطبيعى فى منافذ البيع المختلفة ، تيسيرا على المواطنين.

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