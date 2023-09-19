موعد بداية فصل الخريف.. أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الصيف في مصر رسميًا، وهو ما كان ينتظره ملايين المصريين بغية التقاط الأنفاس من ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد، حيث إنه يكون آخر أيام فصل الصيف يكون الجمعة 20 سبتمبر.

بداية فصل الخريف جغرافيا

ويبدأ فصل الخريف جغرافيا، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية يوم السبت 21 سبتمبر الجاري، ويبلغ طول فصل الخريف للعام الحالي 89 يومًا و19 ساعة و38 دقيقة، وتكون درجات الحرارة معتدلة خلال فصل الخريف، وقد تحدث حالات عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

فصل الخريف

ويحمل فصل الخريف سمات فصل الصيف والشتاء، وفقًا للأرصاد فهو ينقلنا من حرارة الصيف إلى الأجواء الباردة لفصل الشتاء، ويحمل النصف الأول على بعض سمات فصل الصيف فقد تشهد أول أيامه ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة، بينما يحمل النصف الثانى منه سمات فصل الشتاء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.