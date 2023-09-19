موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، اليوم ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 1 اتش دي، بتعليق جواد بدة.

ويعد التكافؤ سمة مواجهات باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في مختلف البطولات الأوروبية، حيث تعادلا في مباراتين في الدوري الأوروبي في نسخة 2010 وفاز كل فريق في مباراة في دوري أبطال أوروبا نسخة 2020 إلا أن باريس تفوق بفارق الأهداف وتأهل إلى ربع النهائي.

ويقع باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند المجموعة السادسة مع ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويسعى نادي باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز وأول ثلاث نقاط في دور المجموعات، مستغلا عاملي الأرض والجماهير، للمزاحمة على المركز الأول مبكرا وتحقيق حلمه بالصعود إلى النهائي وتحقيق اللقب الغائب عن الفريق.

وخسر باريس سان جيرمان في آخر مباراة خاضها وكانت أمام نيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

بينما يدخل بروسيا دورتموند مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة له في الدوري بأربعة أهداف مقابل هدف، بعد التأخر في النتيجة في شوط المباراة الأول أمام نادي فرايبورج.

ويأمل باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الاسباني لويس إنريكي في تجاوز النتائج السلبية في الفترة الأخيرة على صعيد الدوري الفرنسي، وبدء انطلاقة قوية من أجل تحقيق الحلم المنتظر بالتتويج باللقب الأوروبي.

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