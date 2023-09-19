منظمة الأغذية والزراعة وبنك الطعام المصري يتعاونان لتحسين الأمن الغذائي ومواجهة هدر الطعام

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبنك الطعام المصري اليوم عن توقيع بروتوكول تعاون جديد، وذلك بهدف تحسين الأمن الغذائي ومواجهة هدر الطعام في مصر.

ويشمل البروتوكول الجديد مجالات التعاون التالية:

تبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجالات التنمية الريفية ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والحد من الفقر.

تنظيم ورشة عمل فنية مشتركة لتبادل الدروس حول تحول النظام الزراعي الغذائي في مصر بمشاركة ممثلين عن الحكومة.

مشاركة معايير وإرشادات سلامة الأغذية الخاصة ببنك الطعام المصري مع المنتجين المدربين لدى منظمة فاو.

تنفيذ حملة توعية حول فقد الأغذية وهدرها خلال شهر رمضان.

تقديم الدعم الفني في تصميم تقييمات الأمن الغذائي والتغذية في مصر والمساعدة في إجراء تحليل البيانات الخاصة بالمجالات الزراعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة بمصر، إن الشراكة مع بنك الطعام المصري تهدف إلى توسيع مجالات دعم الزراعة، من خلال تطوير معلومات المزارع، وتأهيله للعمل بالأساليب الحديثة في الزراعة، والتوعية بأهمية مواجهة هدر الطعام وفقدانه خلال العملية الزراعية، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالدور الهام للمزارع في سلسلة الغذاء.

وأكد الأمين أن الشراكة مع بنك الطعام المصري ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثاني المتمثل في القضاء على الجوع، والهدف الثالث المتمثل في ضمان صحة حياة هانئة للجميع في جميع الأعمار، والهدف 12 المتمثل في ضمان استهلاك وإنتاج نظم غذائية مستدامة.

من جانبه، قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة تساهم في تعزيز مكانة بنك الطعام، والعمل على استمرار دعم المزارعين، مع العمل على زيادة الوعي المجتمعي بقضية هدر الطعام.

وأوضح سرحان أن بنك الطعام المصري سيعمل مع منظمة الأغذية والزراعة على تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، منها:

تنمية منطقة جغرافية محددة وهي مركز الفرافرة، لإحداث تنمية زراعية وتمكين المزارعين وزيادة قدراتهم على تبني أساليب الزراعة الجيدة والحديثة بما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم ومعيشة المجتمع الريفي بأكلمه.

استخدام أساليب لقياس نوعية وكم التغذية المنتج في هذه المنطقة لتنفيذ أنشطة تتناسب مع المجتمع وترفع من مستوى المعيشة وسلامة الغذاء من أجل تحقيق هدف القضاء على الجوع في هذه المنطقة.

وأكد سرحان أن هذه الأنشطة ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثاني المتمثل في القضاء على الجوع، والهدف الثالث المتمثل في ضمان صحة حياة هانئة للجميع في جميع الأعمار، والهدف 12 المتمثل في ضمان استهلاك وإنتاج نظم غذائية مستدامة.