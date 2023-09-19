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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق البحيرة

أسواق البحيرة
أسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء 19سبتمبر2023 ، ثباتا في الأسعار، وتراوحت أسعار العنب مابين 30 إلي 35 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 30جنيها للكيلو، وأسعار المانجو مابين 25إلي 35جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .

وفي أسواق الخضروات  تراوحت أسعار الطماطم مابين 12 إلي 18 جنيها للكيلو ، والباذنجان من 5إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 15إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت أسعار البامية مابين20 إلي 25جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 12إلي 16جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار البصل مابين 18 إلي 25جنيها للكيلو ، وتتراوح أسعار البطاطس مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الليمون مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو .

 

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