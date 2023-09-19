ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق البحيرة

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء 19سبتمبر2023 ، ثباتا في الأسعار، وتراوحت أسعار العنب مابين 30 إلي 35 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 30جنيها للكيلو، وأسعار المانجو مابين 25إلي 35جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .

وفي أسواق الخضروات تراوحت أسعار الطماطم مابين 12 إلي 18 جنيها للكيلو ، والباذنجان من 5إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 15إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو ، كما تراوحت أسعار البامية مابين20 إلي 25جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 12إلي 16جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار البصل مابين 18 إلي 25جنيها للكيلو ، وتتراوح أسعار البطاطس مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الليمون مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو .