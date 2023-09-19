الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات.. فيديو

السيسي
السيسي

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، موضحًا أن علاقات القاهرة وأبو ظبي جيدة ومتنامية وتشهد تعزيزا.

 

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتابع الدكتور طارق فهمي، خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة الرئيس السيسي تأتي في وقت هام حيث تستعد الإمارات لمؤتمر المناخ في نسخته الثامنة والعشرين.

 

وأردف أن هناك حرصًا على التواصل مع الإمارات لنقل الخبرات المصرية والتي استضافت كوب 27 حتى تخرج النسخة المقبلة من مؤتمر المناخ بشكل يليق بالإمارات والإقليم والمنطقة بأكملها.

 

وأكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أنه تم التباحث في تطورات الأوضاع بالمنطقة خاصة الملف اليمني وهناك مفاوضات تبدأ قريبًا بين الحوثيين والسعودية.

 

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