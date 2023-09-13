خطوات الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل عبر بوابة مصر الرقمية

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الكثير من الخدمات الحكومية، تقدم بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات الإلكترونية ومنها "تسجيل أسرة تأمينية جديدة" أو الاشتراك في خدمة التأمين الصحي الشامل، الذي يتيح للأسرة الحصول على عدد من الخدمات الطبية مثل الأمراض البصرية، والسمع والأسنان.

يبحث الكثيرون عن خطوات تسجيل الأسرة بالتأمين الصحي الشامل عبر بوابة مصر الرقمية، وهو ما تستعرضه “بوابة الوفد” في سياق التقرير الآتي حرصًا منها على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها.

تسجيل الأسرة بالتأمين الصحي الشامل عبر مصر الرقمية:

يقدم موقع بوابة مصر الرقمية خدمة تسجيل "أسر تأمينية جديدة" من خلال خطوات بسيطة وهي كالآتي:

تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية عبر الدخول على الرابط الآتي:

https://digital.gov.eg/

الدخول على كل "الخدمات الرقمية" واختيار خدمات التأمين الصحي الشامل.

الدخول على خدمة تسجيل أسرة تأمينية جديدة، واختيار بدء الخدمة.

اتباع التعليمات وإدخال البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.

مع العلم أن هذه الخدمة متاحة لرب الأسرة فقط فلا يمكن للأبناء التسجيل بها.

خدمات تقدمها منصة بوابة مصر الرقمية:

تقدم بوابة مصر الرقمية عددًا كبيرًا من الخدمات الحكومية في قطاعات مختلفة من خلال التسجيل عبر البوابة، وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى للاستفادة من جميع الخدمات الآتية:

خدمات متعلقة بالتموين .

خدمات متعلقة بالكهرباء.

خدمات متعلقة بالتوثيق.

خدمات متعلقة بالحالة الشخصية.

خدمات متعلقة بالشهر العقاري.

خدمات متعلقة بالإسكان الاجتماعي.

خدمات متعلقة بالتراخيص.

خدمات متعلقة بالمركبات.

خدمات متعلقة بالسجل التجاري.

خدمات متعلقة بالمحاكم.

خدمات متعلقة بالضرائب العقارية.

خدمات متعلقة بالأحوال المدنية.

خدمات متعلقة بالقضايا.

خدمات متعلقة بالتأمين الاجتماعي.

خدمات متعلقة بدار الإفتاء.

خدمات متعلقة بالزراعة.

خدمات متعلقة بالتأمين الصحي الشامل.

و للتعرف على الخدمات كافة التي تقدمها منصة مصر الرقمية بالتفصيل عبر الدخول على الرابط الآتي: https://digital.gov.eg/

أو من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بالمنصة على رقم 15999.