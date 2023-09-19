تظاهرات لإعادة بناء درنة واستبعاد شركات ليبيا من المشاركة| فيديو

اندلعت تظاهرات غاضبة في درنة الليبية، وهتف المحتجين: "السارق الذي خان يشنق في الميدان" ، و"دم الشهداء ما يمشيش هباء" ، مطالبين بكشف نتائج التحقيقات بشأن إعصار درنة المدمر ، والبدء في إعادة إعمار المدينة.

وطلب المتظاهرين، بتعويض المتضررين ن وقال مفتاح العاطي، متظاهر ليبي: لست أنت عقيلة صالح، الذي يقول إننا سنبني درنة في ستة أشهر ، أنت سفاح كيف ستعيد بناء درنة .

تظاهرات في درنة تطالب بمحاسبة مسؤولين

ويقول محمد بن حمد، متظاهر ليبي: نحن نطلب ببذل الجهود لإعادة بناء درنة دون مشاركة آي شركة ليبية على الإطلاق، لأن الجميع في درنة من رئيس البلدية إلى جميع المسؤولين جميع من سرقة إلى سرقة.

وتمت إقالة المجلس البلدي في درنة وإحالته للتحقيق ، فرق الإنقاذ تواصل يوميا انتشال عشرات الحثث، المطمورة تحت انقاض المباني المدمرة ، أو التي جرفها البحر بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.