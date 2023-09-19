الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تظاهرات لإعادة بناء درنة واستبعاد شركات ليبيا من المشاركة| فيديو

إعصار درنة
إعصار درنة

اندلعت تظاهرات غاضبة في درنة الليبية، وهتف المحتجين: "السارق الذي خان يشنق في الميدان" ، و"دم الشهداء ما يمشيش هباء" ، مطالبين بكشف نتائج التحقيقات بشأن إعصار درنة المدمر ، والبدء في إعادة إعمار المدينة. 

 

وطلب المتظاهرين، بتعويض المتضررين ن وقال مفتاح العاطي، متظاهر ليبي: لست أنت عقيلة صالح، الذي يقول إننا سنبني درنة في ستة أشهر ، أنت سفاح كيف ستعيد بناء درنة . 

 

تظاهرات في درنة تطالب بمحاسبة مسؤولين 

ويقول محمد بن حمد، متظاهر ليبي: نحن نطلب  ببذل الجهود لإعادة بناء درنة دون مشاركة آي شركة ليبية على الإطلاق، لأن الجميع في درنة من رئيس البلدية إلى جميع المسؤولين جميع من سرقة إلى سرقة. 

 

وتمت إقالة المجلس البلدي في درنة وإحالته للتحقيق ، فرق الإنقاذ تواصل يوميا انتشال عشرات الحثث، المطمورة تحت انقاض المباني المدمرة ، أو التي جرفها البحر بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

مواد متعلقة

الهجرة: تلقينا 400 بلاغ عن عدد المصريين المفقودين بسبب إعصار دانيال

محافظ  بنى سويف يستقبل وفداً من محافظة مطروح لتلقى واجب العزاء فى ضحايا إعصار" دانيال "

عمرو أديب عن إعصار دانيال بليبيا: 20% من درنة اختفت (فيديو)

إغلاق درنة الليبية وسط ارتفاع ضحايا إعصار دانيال
الجريدة الورقية