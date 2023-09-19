الغردقة ومرسى علم يستقبلان 30 ألف سائح

تستمر المنتجعات السياحية بمدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، في استقبال السائحين من مختلف الدول والعواصم الأوربية، تزامنًا مع ارتفاع نسب الإشغال السياحي.

مرسى علم والغردقة يستقبلان 30 ألف سائح

وكشفت جداول الوصول لمطار الغردقة ومرسى علم الدوليين، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، استقبال قرابة 30 ألف سائح قادمين على متن 151 رحلة طيران.

ويستعد مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء، إلى استقبال 27 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها 5 آلاف سائح، وذلك ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.



وكشف جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من دولة إيطاليا، و3 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من داخلية، و9 رحلات من بولندا، ورحلة من مطارات دول سويسرا وبلجيكا، وهولندا، ولكسمبورج.



يذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

ويستقبل مطار الغردقة الدولي، 124 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية لتنقل على متنها قرابة 25 ألف سائح من جنسيات متنوعة.