فرح الهادى "تنهار" بسبب بعدها عن نجلها لأول مرة.. (فيديو)

نشرت الفنانة الكويتية “فرح الهادى" مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى “ سناب شات" تُعبر فيه عن اشتياقها لنجلها “آدم" بعد خروجها من المنزل.

فرح الهادى تشتاق لابنها:

ظهرت فرح الهادي بالفيديو عن مدى شوقها لابنها لأول مرة تبتعد عنه بعد الولادة ، فكانت تُردد بالمقطع خلال حديثها قائلة: "أبي ولدي" أكثر من مرة. ثم ظهرت في النهاية وهي تحتضنه عندما عادت إلى المنزل.

فرح الهادي تعبر عن شوقها لإبنها ادم:



" ابي ولدي ابي ولدي " 🥹🤍pic.twitter.com/cxWR7OBDxm — Golden Dose (@GoldenDose) September 17, 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو أكثر من مرة بعد تصدره تريندات موقع التدوين العالمى “تويتر"، وحظى على إعجاب الكثير التعليقات، فقال أحد المُتابعين: "حال الأم.. الله يحفظه لهم".

فرح الهادى تنشر صور نجلها:

نشرت فرح الهادي الصور الأولى لابنها آدم منذ أيام، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى تبادل إنستغرام، وذلك بعد مطالبة من الجمهور،علقت عليها: آدم عقيل الرئيسي .. اللهم بارك.

وانهالت التعليقات من المتابعين والمشاهير بالتهاني داعين الله أن يحفظة،وانقسمت الأراء حول الشبه بينه وبين فرح وزوجها عقيل الرئيسي والبعض الأخر وجد أنه يشبه فرح أكثر.

يُذكر انه بعد انتظار 5 سنوات، رُزقت الفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي مولودهما الاول “آدم”حيث نشرت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورة أوضحت فيها أنها وضعت طفلها الأول آدم، علقت عليها قائلة: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودنا آدم الرئيسي، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لنا".

تصدرت فرح الهادى “تريندات” مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها رسالة مؤثرة لجمهورها قالت فيها: "بعد انتظار 5 سنوات، بعد سنوات من الصبر الجميل والرضا الذي طال، شاء الله أن يرزقني من فضله وبكرمه يكرمني بالإحسان خيراً، الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة إلى من لامست دعواتهم شغاف قلبي اليوم أقاسمكم سروري وجميل شعوري، بأن رزقني الكريم وأكرمني بمولودي آدم".

بعد أن أعلنت خبر حملها للمتابعين عبرفيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تم تصويره منذ أشهر، للحظة التي اكتشفت فيها فرح نفسها أنها حامل.

وظهرت في الفيديو وبيدها جهاز كشف الحمل، بعد أن أجرت الاختبار وتأكدت من النتيجة، انهارت من البكاء ووثقت تلك اللحظات بفيديو.