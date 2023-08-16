بعد 5 سنوات.. فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي يستقبلان مولودهما الأول.. شاهد

بعد انتظار 5 سنوات، استقبلت الفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي مولودهما الاول “آدم”، مساء أمس بإحدى المستشفيات.

حرصت فرح الهادى على مشاركة الجمهور الخبرالذي شاركها لحظاتها الصعبة في الانتظار والحمل، بنشرصورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “أنستجرام”.

فرح الهادى تستقبل مولودها الأول:

نشرت فرح الهادى عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صورة أوضحت فيها أنها وضعت طفلها الأول آدم، علقت عليها قائلة: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولودنا آدم الرئيسي، اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لنا".

نشرت فرح الهادى وزوجها عبر حسابهما على مواقع التواصل الاجتماعى صورلهما داخل المستشفى، ظهرت فيها بملابس الولادة وهي تحتضن طفلها. وعقيل وهو يحمل طفله يقبله بشوق.

تصدرت فرح الهادى “تريندات” مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها رسالة مؤثرة لجمهورها قالت فيها: "بعد انتظار 5 سنوات، بعد سنوات من الصبر الجميل والرضا الذي طال، شاء الله أن يرزقني من فضله وبكرمه يكرمني بالإحسان خيراً، الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة إلى من لامست دعواتهم شغاف قلبي اليوم أقاسمكم سروري وجميل شعوري، بأن رزقني الكريم وأكرمني بمولودي آدم".

https://www.snapchat.com/add/farah_alhady1/E1066pBkTYee-pNleAjD7gAAgY3hjbWVuZnhnAYn4OxcbAYn4OsLCAAAAAg

يُذكر أن "فرح الهادى" أعلنت خبر حملها للمتابعين عبرفيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تم تصويره منذ أشهر، للحظة التي اكتشفت فيها فرح نفسها أنها حامل.

وظهرت في الفيديو وبيدها جهاز كشف الحمل، بعد أن أجرت الاختبار وتأكدت من النتيجة، انهارت من البكاء ووثقت تلك اللحظات بفيديو.

نشرت “فرح الهادى” صورًا لها وتظهر عليها ملامح الحمل وأخرى مع زوجها “عقيل الرئيسى” بعيادة الطبيب وبيديها صورة السونار للجنين، وعلقت قائلة: "وفي هذا اليوم قررت أن تشارك هذا الخبر مع متابعيها، إذ نشرت مقطع الفيديو وكتبت عليه معلقة: "كنت خاشه عنكم هالسر من ٢٠٢٢ وما قدرت أصبر أكثر من جذي .. لأنكم أهلي وخواتي وأعز ما أملك بحياتي وأبيكم تعيشون معاي هالرحلة وتكونون معاي قراب بكل تفاصيلها…بعد خمس سنوات، ألف الحمدلله يارب على هالنعمة وهالشعور والله يرزق كل محروم يارب.. والله يقر عيوني بشوفته سليم معافى يارب وادعولي الله يتمم على حملي بالسلامة".