وفاة سائح إندونيسي أعلى جبل سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء، حالة وفاة لسائح أندونيسي، توفي أعلى قمة جبل سانت كاترين نتيجة هبوط حد في الدورة الدموية.

وكانت استقبلت مستشفي سانت كاترين اليوم في الساعات الأولى جثة “Pribadi sembiring idn” 48 سنة - اندونيسي الجنسية، أثر هبوط حد في الدورة الدموية، أثناء أحد الرحلات بجبل موسى.

ويستمر الاقبال السياحي على مدينة سانت كاترين، وتستمر رحلات صعود جبل موسى لمشاهدة مناظر الطبيعية الخلابة من أعلى قمة جبلية بمصر.

وتظهر السحب كأنها تغطي سطح الأرض من فوق الجبل وتظهر الثلوج تغطي قمم الجبال.

و مع بداية شهر أبريل من كل عام تبدأ السياحة تنتعش في المدينة وتتوافد جنسيات من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وامريكا ورمانيا وإسبانيا وعدد من الجنسيات الأخرى إلي المدينة لزيارتها ومشاهدة المعالم الأثرية بها.