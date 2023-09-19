من جديد.. ظهور قرشين بمنطقة اللاجونة بدهب

أثار ظهور عدد 2 قرش مساء أمس الإثنين حالة من الفزع بشاطئ فندق بمنطقة اللاجونة بدهب بمحافظة سيناء، ما أثيرت حالة من الفزع بين المصطافين ورواد الشاطئ.

وتقرر إغلاق المنطقة ومنع ممارسة كافة الأنشطة كإجراء وقائي لتفادي تعرض السائحين والمصطافين لأي ضرر، وجرى تمشيط المنطقة من إدارة محمية الشواطئ بدهب، وتم تعليق النشاط البحري بالشاطئ حتى آخر اليوم.

يذكر أن الأسبوع الماضي هجم قرش عل سيدة مصرية بأحد شواطئ اللاجونه، ما أسفر عن صدمة في عالم الغوص والبحر،و تعرضت السيدة زينب أحمد محمد عبد القادر (34 عامًا)، من مدينة الإسكندرية، لهجوم من قرش مفترس أثناء زيارتها لمدينة دهب بصحبة زوجها.