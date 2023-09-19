حبس 7 عناصر إجرامية متهمين بالاتجار في الحشيش والهيروين

قررت النيابة العامة حبس 7 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة حيازة كميات من مخدر الحشيش والهيروين في القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من 7 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش والهيروين.

وتم ضبط عامل وسائق- مقيمان بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام.

ومن جهة قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية والسيارات في الأقصر.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات بالأقصر، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين بمحيط محل سكنهم، وبحوزتهم سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبداخلها 2 بندقية خرطوش - طبنجة و2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وسيارة نقل محمل عليها "بعض المهمات المصلحية الخاصة ببعض الجهات الحكومية وزنوا جميعًا 600 كيلو جرام - الأدوات والعدد المستخدمة فى نشاطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدوائر مركزى شرطة"منيا القمح بالشرقية، أرمنت بالأقصر " وقسم شرطة أول أسوان وأرشدوا عن المسروقات (2 سيارة - 6 دراجات نارية).



