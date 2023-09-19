اكتشاف نوع جديد من الفيروس المسبب لجدري الماء في هذه الدولة.. أبرز أعراضه

نجح مجموعة علماء في اكتشاف نوعًا جديدًا من فيروس جدري الماء لأول مرة في الهند، يُعرف باسم clade 9.

اكتشاف نوع جديد من الفيروس المسبب لجدري الماء

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، رصد المعهد الوطني لعلم الفيروسات الهندي (NIV)، 9 أنواع مختلفة من فيروس الحماق النطاقي المسبب لجدري الماء (VZV) أثناء إجراء مراقبة لحالات mpox (المعروف سابقا باسم جدري القردة).

جدري الماء

وحسبما أفاد العلماء، ففي أثناء مراقبة mpox، واجهوا فيروس الحماق النطاقي (VZV) في حالات mpox المشتبه فيها بين الأطفال والبالغين، ومن بين 331 حالة يشتبه في إصابتها بالجدري، تبين أن 28 حالة إيجابية لفيروس VZV.

كما كشف الخبراء أن سلالة Clade 9 هي الأكثر شيوعا للفيروس المسبب لجدري الماء في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية، وفي حين عُثر على متحوّرات أخرى من VZV – clade 1 وclade 5 – سابقًا في الهند، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف clade 9.

ووفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، يسبب فيروس VZV جدري الماء، شديد العدوى، وينتقل بشكل عام من خلال ملامسة القطيرات المصابة أو الهباء الجوي (الجزيئات العالقة في الهواء)، أو الاتصال المباشر بإفرازات الجهاز التنفسي، وقد يسبب أعراضًا خفيفة عند الأطفال، ولكنه أكثر حدة عند البالغين.

وتشمل الأعراض الشائعة لعدوى clade 9: (الطفح الجلدي والصداع وفقدان الشهية والشعور بالوهن العام في الجسم)، حيث تظهر بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط من التعرض للفيروس، وفي حالات نادرة، قد يسبب فيروس VZV مضاعفات خطيرة بعد انتقاله إلى الجهاز العصبي المركزي للجسم.

وحسبما أفاد العلماء، من المهم التمييز بين جدري الماء والحصبة والتهابات الجلد البكتيرية والجرب والزهري والحساسية المرتبطة بالأدوية ومرض الجدري الفيروسي.