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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

جدري القردة يثير الذعر .. موجة جديدة تضرب هذه الدولة والصحة تحذر

تحذيرات من تفشِ موجة
تحذيرات من تفشِ موجة جديدة من جدري القردة

حالة من الذعر تسود أنحاء العالم مجددًا بعد ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس جدري القردة، مما يُحذر من تفشِ موجة جديدة من المرض، والذي ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق بالفرد المصاب؛ ما قد يسبب عدوى خطيرة، وغالبًا ما تصل للوفاة في الأماكن منخفضة الدخل جراء عدم التمكن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

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جدري القردة خارج حالات الطوارئ

تحذيرات من تفشِ موجة جديدة من جدري القردة

وفي هذا الصدد، دقت وكالة الصحة العامة في برشلونة ناقوس الخطر، بعد إعلانها عن تسجيل تفشِ جديد لمرض جدري القردة، وتحديدًا في عاصمة منطقة كتالونيا.

تحذيرات من تفشِ موجة جديدة من جدري القردة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Periodico"، أرسلت الوكالة بيانات مناسبة بهذا الشأن إلى مراكز ومؤسسات الإغاثة بطلب إبلاغها بتسجيل أعراض مشبوهة.

وبدوره، أكد نائب رئيس هيئة الإستجابة للطوارئ بحكومة كتالونيا، صحة هذه المعلومات، موضحًا أنه تم حتى الآن تسجيل 6 حالات (اثنتان في يوليو الماضي و4 - في أغسطس الجاري) بين الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال آخرين.

وبحسب الإحصائيات العامة، يُعتبر هذا هو التفشِ الثاني لجدري القردة منذ العام الماضي، كما أفادت مصادر طبية أن تفشي جدري القردة الذي اندلع في أغسطس عام 2022 وانتهى في نهاية مارس 2023 أدى إلى إصابة 2321 شخصا.

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