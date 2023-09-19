وكيل تعليم الغربية يكرم الموجهين الأوائل

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الموجهين الأوائل ومسئولى الكشافة بالإدارات وقادة الفرق الكشفية أوائل الجمهورية، فى الكشافة والحصول على 18 مركزا على مستوى الجمهورية، وكذلك الحصول على الدرع العام للكشافة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور أيمن الهنداوى ، موجه عام التربية الرياضية ، والدكتورة ميرفت فايد مدير إدارة التدريب بالمديرية ، ومحمد صلاح ، مسئول الكشافة بالمديرية، واقيم التكريم بقاعة مركز التنمية المهنية بطنطا.



و قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والتوجيه العام للتربية الرياضية والمشرفين الفائزين في المسابقات التي تمت على المستوى الجمهوري متمنياً لهم دوام التوفيق ومزيداً من الإنجازات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،