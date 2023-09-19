مدى أحقية العاطل من دعم برنامج حساب المواطن

نشر برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، موقف العاطل من الحصول على الدعم الشهري المقدم من برنامج حساب المواطن.

وقالت خدمة المستفيدين (الخاصة بالرد على أي تساؤلات واردة للبرنامج) عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” تويتر سابقا، ردا على استفسار أحد المواطنين بشأن مدى إمكانية تسجيل العاطل واستحقاقه لدعم البرنامج، أن الوظيفة ليست العامل الأساسي لاستحقاقية الدعم.

وتابعت:" لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم شموله بالدعم".

ولفتت الخدمة إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

في سياق أخر، كان برنامج حساب المواطن، أعلن أنه تم يوم الأحد الموفق العاشر سبتمبر إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ وقتها أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 718 ألف مستفيد، مشكلين 25% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.