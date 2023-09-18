زلزال عنيف يضرب سواحل اليابان بقوة 5.5 درجة

وقع زلزال عنيف بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية لـ "اليابان"، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز أن زلزالًا 6.4 درجة علي مقياس ريختر ضرب الساحل الغربي لـ اليابان.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنه تم تحديد مركز الزلزال على بُعد 178 كيلومترًا شمال مدينة مدينة هيريرا اليابانية.

ولم ترد بعد معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار.

اليابان: إنشاء 9 مُستودعات ذخيرة جديدة في العام المُقبل

تعتزم "وزارة الدفاع اليابانية"، إنشاء 9 مستودعات جديدة للذخيرة مع بداية العام المالي الجديد اعتبارًا من الأول من أبريل 2024 حتى 31 من مارس 2025، حسبما أفادت وكالة "كيودو"، مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن مصادر مطلعة أن هذه المستودعات ستخصص لقوات الدفاع الذاتي البرية، حيث سيتم بناؤها في أربع محافظات هي هوكايدو وميازاكي وكاجوشيما وأوكيناوا.

ووفقًا للوكالة تتوقع وزارة الدفاع تعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات قتالية طويلة الأمد من خلال زيادة تخزين الذخيرة، ومن ضمنها الصواريخ البعيدة المدى التي يمكن استخدامها لضرب قواعد العدو.

وتمتلك اليابان حاليًا 1400 مستودع ذخيرة في جميع أنحاء البلاد، ومن المُخطط بناء 130 مستودعًا جديدًا بحلول العام 2032.