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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أيمن عزب يودع صديق عمره أشرف مصيلحي.. مع السلامة يا أطيب قلب

الفنان أشرف مصيلحي
الفنان أشرف مصيلحي

نعى الفنان أيمن عزب، الفنان أشرف مصيلحي، عقب وفاته بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 49 عامًا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، :"أشرف مصيلحي كان إنسان طيب وطاهر القلب، وبار بأهله وأسرته والعاملين معه، وزملائه، وكان في مقامه كبير ".

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وقال :" اشتغلت مع أشرف مصيلحي في مسلسل رأي عام 2008، وصداقتنا عائلية وأسرية.. صديق عمري بقوله مع السلامة يا أطهر قلب.. أجرى عملية جراحية خطيرة ولم يخبر أحد، ويراعي الجميع في علاقته.. الله يرحمه ويحسن إليه".

توفى منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع المرض، وفي وقت سابق، كانت أكدت زوجة الفنان أشرف مصيلحي، أن زوجها يعاني من ورم سرطاني نادر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

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