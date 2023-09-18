تدريب المعلمين على إجراء العمليات الحسابية بلغة الإشارة في الوادي الجديد

أكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، أنه في إطار خطة العمل لدعم طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع، يتم تنفيذ ورشة عمل بعنوان "المبدع الصغير: حساب الأصابع" لمجموعة من معلمي الرياضيات من تلك المدارس في محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات محافظ الوادي الجديد، وبإشراف نائب المحافظ.

يهدف البرنامج إلى تدريب المعلمين على إجراء العمليات الحسابية بلغة الإشارة ومن ثم دعم ونقل الخبرات لتحسين أداء الطلاب من ذوي الهمم في تلك المدارس.

تهدف هذه الورشة لتطوير مهارات المعلمين في تقديم المفاهيم الرياضية بطريقة سلسة وفاعلة باستخدام لغة الإشارة. فقد تم تصميم البرنامج ليشمل مجموعة من المحاضرات التفاعلية والأنشطة التطبيقية التي تهدف لتعزيز فهم الطلاب وتشجيعهم على اكتشاف مهاراتهم الحسابية.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، سيقوم المدربون المتخصصون بتقديم المفاهيم الرياضية المختلفة باستخدام لغة الإشارة. سيتعلم المعلمون كيفية تقديم العمليات الحسابية الأساسية، مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة، بطرق مبسطة ومناسبة لتحسين تواصلهم مع الطلاب ذوي الصم وضعاف السمع.

سوف تتضمن الورشة العديد من الأنشطة التفاعلية التي تشمل حل المسائل وإتقان المهارات الحسابية بواسطة استخدام الأصابع. ستساعد هذه الأنشطة في تنمية القدرة على التركيز وتحسين الذاكرة الرياضية لدي الطلاب.

علاوة على ذلك، ستتم مناقشة أساليب التقويم وتقديم الدعم المناسب للطلاب لتطوير مهاراتهم الحسابية على مدار العام الدراسي. سيتم توفير المواد والموارد التعليمية المناسبة لمعلمي الرياضيات لمساعدتهم في تحقيق أهداف التعلم للطلاب ذوي الصم وضعاف السمع.

وقد وجه وكيل التعليم بالوادي الجديد الشكر لإدارة التربية الخاصة وتوجيه الرياضيات بالمديرية على الجهود المبذولة في هذا البرنامج للنهوض بالعمل وتطويره والتقدير للمعلمين المشاركين في الورشة وأكد على أهمية توفير الدعم والتدريب المستمر للمعلمين في هذا المجال، حيث يعتبروا الروح الحقيقية للتعليم المتميز لطلابنا من ذوي الهمم.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات والدورات التي تهدف إلى تحسين تعليم وتقديم الخدمات لطلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع. فقد تم تطوير برامج تعليمية مبتكرة ومتخصصة تساعد الطلاب في التقدم الأكاديمي والاندماج في المجتمع بطريقة أفضل.

وتعمل مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بالتعاون مع الهيئات المعنية على تطوير البنية التحتية للمدارس وتوفير الموارد اللازمة، بما في ذلك التقنيات المساعدة ووسائل التواصل البصرية، لضمان أن جميع الطلاب يستفيدون من فعالية التعلم.

وبهذا يتم تعزيز ثقة ومهارات الطلاب الصم وضعاف السمع وتشجيعهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية. كما يساهم توفير بيئة تعليمية ملائمة في تعزيز التفاهم والتعاون بين الطلاب والمعلمين والمجتمع المحيط.

ويتطلع قطاع التعليم بالوادي الجديد إلى توسيع نطاق هذه الفعاليات وتعميمها على المزيد من المدارس والمحافظات، بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير فرص متساوية للجميع. فالتعليم هو حق أساسي ويجب أن يتمتع به جميع أبناء المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم وإعاقاتهم.

وبهذه الجهود المستمرة والمبادرات المبتكرة، ستستمر مدارس الأمل للصم وضعاف السمع في تحقيق نجاح وازدهار لطلابها وتعزيز قدراتهم وثقتهم في أنفسهم وقدرتهم على تحقيق أحلامهم وتحقيق مستقبل مشرق.

وستساهم هذه الورشة في تطوير كفاءة المعلمين في تدريس الرياضيات للطلاب ذوي الصم وضعاف السمع. فالتركيز على استخدام لغة الإشارة وتوفير أساليب تدريس مبتكرة سيساهم في تمكين الطلاب وتعزيز فهمهم للمواد الرياضية. بالتالي، سيتمكن الطلاب من تحقيق نتائج أفضل في دروسهم اليومية وتحقيق إمكاناتهم الكاملة في المجال الرياضي.