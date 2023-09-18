الهجرة: تلقينا 400 بلاغ عن عدد المصريين المفقودين بسبب إعصار دانيال

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن عدد المصريين المتواجدين في ليبيا حوال 350 ألف مصري منهم 200 ألف متواجدين في المنطقة الغربية قرب الحدود مع السلوم والـ 150 ألف الأخرين في المنطقة الشرقية".



وأضافت وزيرة الهجرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة "الحدث اليوم"، :"تلقينا حوالي 400 بلاغ عن عدد المفقودين من المصريين بسبب إعصار دانيال، و293 منهم مفقودين في درنة حتى الآن ".

السلطات الليبية ليس لديها القدرة على تسجيل المفقودين أو الضحايا

وتابعت :" السلطات الليبية ليس لديها القدرة على تسجيل المفقودين أو الضحايا بسبب الوضع الصعب الذي تمر به البلاد" موضحة أن مصر أرسلت حاملة المروحيات المسترال بمساعدات ضخمة للأشقاء في ليبيا لمساعدتهم في مواجهة الكارثة".

وأردفت وزيرة الهجرة: "مصر تقدم الدعم الكامل للأشقاء في ليبيا ومصرلا تفكر في المصلحة لكنها تفكر دائما في حفظ الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة".