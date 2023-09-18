المؤبد لمُتهمٍ بالتعدي على شابة في الفيوم

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لمُتهمٍ بالتعدي على شابة في القضية رقم 1095 لسنة 2023.

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برئاسة المستشار طلعت قنديل، رئيس المحكمة، علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد

تعود وقائع القضية عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ والد فتاة تدعى شهد .أ وتبلغ من العمر 17 عامًا باختطافها والتعدي عليها في إحدى الأراضي الزراعية، واتهم نجل عمتها ويدعى عبدالعزيز.ع.ع باختطافها.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بأن قام الجاني باستدراج الطفلة بالتحايل عليها واستدراجها في منطقة زراعية نائية مليئة بالأشجار، وتعدى عليها وهددها بالقتل في حالة إبلاغ أسرتها بما حدث، وتحرر محضر بالواقعة وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.