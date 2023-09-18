بايدن يُعزي الملك محمد السادس في ضحايا زلزال المغرب

اتصل الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، بملك المغرب محمد السادس، لتقديم تعازيه في الضحايا التي وقعت جراء الزلزال المُدمّر الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر، حسبما أفاد البيت الأبيض في بيان، مساء اليوم الإثنين.

وقال بيان نُشر على موقع البيت الأبيض: "اتصل جو بايدن بالملك محمد السادس لتقديم التعازي في الوفيات التي وقعت جراء الزلزال المدمر، ولتأكيد الشراكة العميقة بين المغرب والولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "استعرض الرئيس الأمريكي والملك المغربي، المساعدة الأمريكية لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكوارث، ومن ضمنها مليون دولار مخصصة لأنشطة الإغاثة، وناقشا استعداد الولايات المتحدة للمساعدة على تعافي المناطق المتضررة. واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق".

جدير بالذكر أن زلزالًا ضرب في الثامن من سبتمبر 2023 عدة مناطق في المغرب، وكان مركزه منطقة الحوز. هذا وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع نحو 5674 مصابًا، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

زلزال جديد بقوة 3.8 درجة يضرب منطقة الهلالات في المغرب

أعلنت "السلطات المغربية"، عن وقوع زلزال جديد في منطقة الهلالات بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة.

تأتي هذه الهزة الأرضية ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي عقبت الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بمدينة مراكش السبت الماضي، وأودى بحياة ما يُقارب 3000 شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 وفاة، و5674 إصابة.