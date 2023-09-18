أسامة منير أول الحاضرين فى عزاء شقيق محمد فؤاد

انطلقت مراسم عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد بمسجد حسين صدقي بالمعادي، والذي وافته المنية فجر اليوم، وسط حضور الأهل والأصدقاء، وكان الإعلامي أسامة منير أول الحضور.

وكان دخل النجم محمد فؤاد فى نوبة من البكاء أثناء تشييع جثمان شقيقه بمسجد أنس بن مالك بمنطقة حلوان.

وكان النجم محمد فؤاد وصل منذ قليل إلى مسجد أنس بن مالك لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه.

وأعلن الفنان محمد فؤاد عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

علو السما

كما طرح النجم محمد فؤاد أغنية "علو السما" وهى الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى.

وكان تلقى النجم محمد فؤاد إشادات كبيرة بعد آخر ظهور له، إذ خسر الكثير من وزنه، بعد أن أجرى خلال الشهور الماضية عملية "تكميم المعدة"، ووعد جمهوره بعدها بالكثير من الأغنيات والحفلات بعد سنوات طويلة من التوقف.

ورحل عن عالمنا شقيق الفنان محمد فؤاد، حيث أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

حيث نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "إنا لله وإِنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالي، الحاج عبدالحميد فؤاد عبدالحميد حسن شافعي

شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد إبراهيم عبدالحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء".