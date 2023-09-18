تعليق أمريكي جديد بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

نفت وزارة الخارجية الأمريكية الأنباء المُتداولة حول أن "السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مُباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وقالت الخارجية الأمريكية على حسابها في منصة "إكس": "تظل الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز التكامل الإقليمي لإسرائيل، بما في ذلك، من خلال الدبلوماسية النشطة التي تهدف إلى التطبيع بين إسرائيل والسعودية. المحادثات مستمرة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المحادثات مع الطرفين".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية نقلا عن مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية وقف أية مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.

ونقلت "إيلاف" عن المسؤول قوله إن معارضة أركان الحكومة الإسرائيلية لأي لفتة تجاه الفلسطينيين وقبول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمطالب أركان اليمين المتطرف المتمثل بحزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحزب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يعني نسف أي إمكانية للتقارب مع الفلسطينيين، وبالتالي مع السعوديين.

عقبات كبيرة تُعيق تطبيع العلاقات السعودية الاسرائيلية.. صحيفة أمريكية تُوضح

تطرقت صحيفة "The Washington Post" الأمريكية في مقال نشرته، للعقبات الحقيقية والكبيرة التي لا تزال تقف حجر عثرة لأي اتفاق تطبيع مُحتمل بين السعودية وإسرائيل، وتناولت في هذا الشأن تصريحات أدلى بها مُؤخرًا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إذ قال إن الولايات المتحدة والسعودية في المراحل الأولى من المُفاوضات بهدف تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

وذكر تساحي هنغبي لمجموعة من المراسلين الدوليين "نعلم أن الجانبين جادان للغاية بشأن هذه القضية"، مضيفا أن إسرائيل تم تحديثها "عن كثب" بشأن تقدم المحادثات وأن تل أبيب تتوقع الوصول إلى مسودة اتفاق في شهر ديسمبر.

كما شدد على أن تل أبيب ليست مستعدة لتقديم "تنازلات ذات مغزى" بشأن قضية إقامة دولة فلسطينية التي يعتقد أنها أحد الشروط المسبقة التي وضعتها الرياض من أجل ضمان حصول تقارب مع إسرائيل.