قائد فرقة العاشقين .. رحيل آخر المدافعين عن القضية الفلسطينية

غادر دنيانا أمس حسين منذر، قائد فرقة «العاشقين» الثورية الفلسطينية، الذى صدحت حنجرته منذ سبعينيات القرن الماضى بعشرات الأغاني، التى تركت أثرها فى نفوس العرب ومناصرى القضية الفلسطينية بوجه الاحتلال الإسرائيلي.

وتلقى محبو حسين نبأ وفاته بسبب وعكة صحية أثناء تلقيه العلاج فى دمشق مساء الأحد ، ونعاه كثيرون على منصات التواصل الاجتماعى بكلمات مؤثرة استرجعوا فيها تراثه الغنائى الفلسطيني، وعده بعض محبيه أنه من أواخر الأعمدة الفنية، التى كرست مسيرته الفنية فى سبيل القضية الفلسطينية.

وكان حسين يعتلى المسرح واضعا الكوفية الفلسطينية على كتفيه، ويغنى بحماسة استثنائية، تمزج بين الأسى والألم، والخيبة والأمل بالعودة لأرض فلسطين المحررة، ويواظب على رفع يديه، وكأنه يريد نقل عدوى الحماسة إلى الجمهور والناس، حتى لا يملوا من الغناء لأجل فلسطين والدفاع عنها بوجه الظلم التاريخى الذى تعيشه.

ويحمل رصيد الراحل حسين منذر أكثر من 300 أغنية وطنية، وكان أشهرها «من سجن عكا وطلعت جنازة»، و«هبت النار» و«اشهد يا عالم علينا وعبيروت»، وغيرها كثير من الأغانى الوطنية، التى عكس فيها -أيضا- تماهى وطنه لبنان مع القضية الفلسطينية، ومشاركته فلسطين العداء مع إسرائيل.