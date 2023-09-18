السلطات السورية تحذر من طائر عدواني

أفاد مدير الدفاع المدني في محافظة اللاذقية السورية جلال داوود، بتلقي بلاغات عن مشاهدة طائر المينا الهندي في سماء منطقة جبلة بالمحافظة.

وأوضح أن هذا الطائر "العدواني" قد يكون أدخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية، كونه غير موجود في سوريا وموطنه الأصلي الهند.

ولفت إلى أن هذا الطائر يشكل خطرًا على الناحية البيئية والزراعية وحتى على أنواع الطيور الأخرى، محذرًا من مخاطره.

وشدد داوود على ضرورة الإبلاغ عن أي مشاهدة لهذا الطائر في المحافظة للعمل على مكافحته.

وسبق أن حذرت عدة دول من ظهور هذا الطائر خلال الفترة الماضية، لما يشكله من خطر على الحيوانات والمزروعات، وفق تصنيفات منظمة البيئة العالمية.

ويعرف طائر المينا بأنه أحد الطيور الودودة والذكية التي يمكن تربيتها في المنزل، كما أنه أحد أفضل الطيور الأليفة التي تمتلك صفات مدهشة، كقدرته على تقليد الكلام مثلًا.

وطائر المينا هو واحد من عائلة طيور الزرزور، والموطن الأصلي له أفريقيا، والهند، وجنوب شرق آسيا، وإندونيسيا ومناطق أخرى في العالم.