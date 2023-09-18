انخفاض أسعار 5 سلع أساسية في مصر

شهدت أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في مصر انخفاضًا ملحوظًا في عدد من الأسواق، اليوم الإثنين، أبرزها الشاي والأرز والفول والعدس، ويسهم انخفاض أسعار هذه السلع في خفض عبء التكاليف على المواطنين، وتحسين قدرتهم الشرائية.

الشاي:

انخفض سعر كيلو الشاي الأكثر تداولًا بين المواطنين نحو 2 جنيه، إذ بلغ أدنى سعر له 182.51 جنيه، في حين وصل سعره الأعلى لـ211.17 جنيه.

الأرز:

انخفض سعر كيلو الأرز المعبأ بواقع 0.65 جنيه، وبلغ سعره الأدنى على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء 23.38 جنيه، في حين وصل سعره الأقصى لـ26.29 جنيه، بينما يجرى تداوله في الأسواق بسعر 25.76 جنيه.

الفول:

شهد سعر كيلو الفول المعبأ انخفاضًا بواقع 0.29 قرش، حتى بات يباع في الأسواق بسعر 39.49 جنيه، وهو سعره الأدنى، بنسبة انخفاض وصلت لـ0.73%.

العدس:

انخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح 0.26 جنيه، حتى وصل سعره في الأسواق 48.25 جنيه، ووصل سعره الأدنى لـ48.25 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.54%.

يرجع انخفاض أسعار هذه السلع إلى أسباب عدة، منها:

زيادة المعروض من هذه السلع في الأسواق، بعد ارتفاع الإنتاج المحلي والواردات.

انخفاض أسعار القمح عالميًا، وهو أحد المكونات الرئيسية في صناعة الأرز والفول.

انخفاض أسعار الطاقة، وهي أحد العوامل التي تؤثر على تكلفة الإنتاج.