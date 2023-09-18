أطباء يحذرون من الإفراط فى استخدام قطرات الأنف

تستخدم قطرات الأنف عادة عند الإصابة بالزكام واحتقان الأنف، لأنها تضيق الأوعية الدموية وبالتالي تخفف هذه الأعراض.

لكن الأطباء لا ينصحون باستخدامها لفترات طويلة وبشكل عشوائي، لأنها تسبب الإدمان، حيث تعمل هذه القطرات في البداية بفعالية، وتزيل احتقان الأنف، وتتحسن عملية التنفس ويشعر الشخص بتحسن حالته، ولكن عند انتهاء مفعولها يعود التورم والاحتقان من جديد.

ووفقًا للأطباء، يمكن أن يؤدي الاستخدام العشوائي لقطرات الأنف إلى تشنج الأوعية الدموية، الذي بدوره يؤدي إلى الصداع واضطراب الانتباه والتركيز والذاكرة وانخفاض القدرات المعرفية. كما ترتبط حالة الشخص الصحية بتغيرات الطقس.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام قطرات الأنف غير المنتظم إلى اضطراب عمل القلب. لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، الامتناع عن استخدامها بشكلٍ دائم.

كما ينصح الأطباء بالتوقف عن استخدام قطرات الأنف، إذا لم تتحسن الحالة خلال 3-7 أيام، واستشارة الطبيب المختص بدلًا من استبدال القطرات بنوع آخر.