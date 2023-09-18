اعتماد وتسجيل 13 منشأة طبية بينهم 6 بجنوب سيناء

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت اليوم الإثنين الموافق ١٨ سبتمبر، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

- وحدة طب الاسرة بالزريقات بحري بالأقصر

- وحدة طب الاسرة بالقرايا بالاقصر

- وحدة طب أسرة عين غصين بالاسماعيلية

- مركز اليوسف للأشعة بمحافظة السويس

- مركز العيون الدولي بالجيزة

وفي ذات السياق، قررت اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة منح شهادة تسجيل لكل من:

- مستشفى راس سدر بجنوب سيناء

- مركز طب أسرة المزينة في نويبع بجنوب سيناء

- مركز طب أسرة ابو زنيمة بجنوب سيناء

- مركز طب أسرة راس سدر بجنوب سيناء

- وحدة طب أسرة الأمل بالسويس

- وحدة طب أسرة المحروسة بالسويس

- وحدة طب أسرة الاسباعية بجنوب سيناء

- وحدة طب أسرة أبو صويرة بجنوب سيناء

وصرح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأن نظام الاحالة من أهم مقومات استقامة النظام الصحي للجمهورية الجديدة حيث يحد من ازدحام المستشفيات من خلال التوجيه الصحيح للمريض مؤكدا أهمية دور طب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تقدم أكثر من ٧٠% من الخدمات الصحية للمنتفعين.

ضمان استدامة جودة جميع مكونات الخدمة الطبية

وأضاف أن الحصول على اعتماد "جهار" وفقا لمعايير الجودة هو بوابة الدخول إلى التأمين الشامل التي تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق أقصي درجات الأمان الصحي من خلال ضمان استدامة جودة جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري.

وأكد د. أحمد طه علي أهمية الشراكة التامة بين جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الحكومي والأهلي والخاص في تقديم خدمات ذات جودة عالمية من خلال المشروع الوطني للتغطية الصحية الشاملة.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).