صرح عظيم .. قصر ثقافة أبو المطامير يتزين للافتتاح غداً (تفاصيل)

قصر ثقافة أبو المطامير.. تتزين مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة التى تقع شمال مصر وتستعد غداً لافتتاح صرحها العظيم الذي يحمل اسم “قصر ثقافة أبو المطامير”، الذى يأتي فى إطار دعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة، حيث تفتتحه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة البحيرة بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، وذلك فى حضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة .



وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة

يحمل مسرح قصر ثقافة أبو المطامير اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ابن مدينة أبو المطامير، الذي كان له دور في إقامة قصر الثقافة من أجل احتضان المواهب الفنية الشابة بالمحافظة.

قصر ثقافة أبو المطامير





يقام قصر ثقافة أبو المطامير، الذى نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، على 1200 متر مربع، بتكلفة 60 مليون جنيه، ويحتوى على 3 أدوار بالإضافة إلى مسرح يسع نحو 350 كرسيًا، وقاعات تكنولوجيا وللمراة والأطفال، قاعة متعددة الأغراض، وأخرى لكبار الزوار،أما الدور الأخير فيضم استراحة تسع نحو 25 فرداً .

قصر ثقافة أبو المطامير





مسرح قصر ثقافة أبو المطامير



أسبوع حافل لقصور الثقافة



كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أعلنت هذا الأسبوع عن مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءًا من اليوم الجمعة 15 سبتمبر وحتى يوم 21 سبتمبر الحالي.

من أبرز تلك الفعاليات افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير، الثلاثاء المقبل 19 سبتمبر بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحيرة، والذي من المقرر أن يحمل مسرحه اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ليحتضن كافة المواهب الفنية الشابة بالمحافظة. إلى جانب استمرار عروض مهرجان مسرح الهواة في دورته 19 بقصر ثقافة روض الفرج، والتي انطلقت أمس الخميس وتقدم به عشرة عروض لفرق الجمعيات الثقافية المسرحية من مختلف الأقاليم.

ومن البحيرة إلى مطروح يستعد قصر ثقافة مرسى مطروح لاستقبال ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير يوم 18 سبتمبر وتستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الحالي، وفي اليوم ذاته يشهد قصر ثقافة العريش الملتقى الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" ويستمر حتى 25 سبتمبر.

وفي الإسكندرية تنظم هيئة قصور الثقافة مجموعة كبيرة من الفعاليات أهمها لقاء يوم الأحد المقبل 17 سبتمبر بقصر ثقافة الأنفوشي، احتفاء بالكاتب والسيناريست محمد السيد عيد ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، هذا إلى جانب حفل فني بمناسبة ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحييه فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني.

وفي برج العرب تختتم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" المقامة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي انطلقت الأسبوع الماضي. كما تقيم هيئة قصور الثقافة مجموعة من حفلات توقيع كتب النشر الإقليمي الفائزة عام 2022 وذلك في عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، كما تواصل الهيئة تقديم الورش الفنية المقامة ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" منها ورش تعليم رسم الكاريكاتير، التصوير الفوتوغرافي، كتابة القصة، إلى جانب الأمسيات الأدبية والعروض الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

وتضم الأجندة هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات تناقش قضايا متنوعة، منها التنمر، التغير المناخي، ترشيد استهلاك الطاقة، السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون.