آلام الظهر لدى النساء مؤشر على الإصابة بالسرطان

آلام الظهر من أكثر الأمراض التي تشتكي منها النساء كقاعدة عامة، يرتبط هذا الألم بالنشاط البدني غير السليم والعمل المستقر، حثت خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) النساء على تذكر أن آلام الظهر يمكن أن تكون أيضًا من الأعراض الدقيقة للسرطان.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إن إحدى العلامات الرئيسية لسرطان عنق الرحم هي الألم في أسفل الظهر، أو بين عظام الحوض أو في أسفل البطن".

ثلاثة أعراض أخرى للمرض

تحدث أطباء الأورام عن ثلاثة أعراض أخرى لهذا المرض وهي كالآتي:

ظهور نزيف مهبلي غير معتاد بالنسبة للمرأة، بما في ذلك أثناء أو بعد ممارسة الجنس، أو بين الدورات الشهرية أو بعد انقطاع الطمث، أو فترات شهرية أكثر غزارة من المعتاد.

تغيرات في الإفرازات المهبلية.

الألم أثناء ممارسة الجنس.

وأشار الأطباء إلى أن إحدى أفضل الطرق التي تحمي النساء من سرطان عنق الرحم هي الخضوع بانتظام لاختبار المسحة.

ويجب أن يتم أخذ هذه اللطاخة الأولى قبل سن 25 عامًا، فهي ستسمح لك بفهم ما إذا كان عنق الرحم مصابًا بفيروس الورم الحليمي البشري (فيروس الورم الحليمي البشري)، مما يزيد من احتمالية الإصابة بهذا النوع من السرطان.