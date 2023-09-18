محافظة الوادي الجديد تجهز أولى شحنات التصدير من التمور لدول الخليج والمغرب

في اطار بدء موسم حصاد التمور بالوادي الجديد، وتكليلًا لدعم القيادة السياسية للتوسع في زراعة النخيل و إنتاجية التمور بالمحافظة، بدء مجمع التمور في إسداء خدمة جديدة ومبهجة، حيث يقوم الآن بتجهيز وتوريد أولى الشحنات التصديرية من التمور لدول الخليج والمغرب العربي وشرق آسيا. هذه الخطوة هي نتيجة مباشرة للحملة الوطنية التي دعت لتوسيع زراعة النخيل وزيادة إنتاجية التمور في محافظة الوادي الجديد.

يعتبر الوادي الجديد من أقدم المناطق التاريخية في مصر التي تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور الفاخرة. فمع توسعة الأراضي المزروعة بأشجار النخيل، تزايدت إنتاجية المحافظة وباتت تمتلك مجموعة من المزارع المتخصصة في زراعة النخيل وإنتاج التمور ذات الجودة العالية.

وبالتزامن مع بدء موسم حصاد التمور في المحافظة، قام مجمع التمور بتجهيز أولى شحناته التصديرية التي ستوجه إلى دول الخليج والمغرب العربي وشرق آسيا. تعد هذه الخطوة الإستراتيجية بمثابة دعم كبير للقيادة السياسية، حيث تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي وتسهيل تصدير التمور المصرية إلى أسواق عالمية متنوعة.

يشير خبراء الزراعة إلى أن محصول التمور في الوادي الجديد له ميزة تنافسية واضحة، حيث يتميز بحجمه الكبير وطعمه اللذيذ ونكهته الفريدة. هذا يعزز فرص التصدير ويسهم في جذب العملاء الدوليين المهتمين بالتمور ذات الجودة العالية.

تعتبر التمور من المواد الغذائية الأساسية في العديد من الثقافات، وتعتبر المحافظة الوادي الجديد من أبرز المناطق في مصر التي تعتني بهذه الثروة الزراعية القيمة. ومع بداية الموسم الحالي، يعمل مجمع التمور بجد لتوفير أكبر كمية ممكنة من التمور ذات الجودة العالية لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.

إن إقامة مجمع التمور في محافظة الوادي الجديد يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الزراعي في المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم الصادرات التصديرية للتمور في زيادة العملة الصعبة وتعزيز الدخل القومي للبلاد.

مع استمرار معالجة وتوريد الشحنات التصديرية من التمور، يُتوقع أن يزيد الإقبال على هذه الثروة الزراعية الفريدة من نوعها. وبالتالي، ستعزز هذه الخطوة الاقتصاد المحلي وستوفر فرص عمل جديدة لسكان الوادي الجديد والمناطق المجاورة.

بهذه الطريقة، يتحقق التوازن بين تطوير الاقتصاد المحلي والحفاظ على التراث الزراعي للوادي الجديد. إن تشجيع زراعة النخيل وإنتاجية التمور يحقق استدامة القطاع الزراعي في المنطقة ويدعم القيادة السياسية في تحقيق أهدافها في تطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

تعزيز الاقتصاد الزراعي …

وفي هذا السياق، أعلنت محافظة الوادي الجديد عن بدء عمليات التصدير للتمور في المحافظة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجّه الحكومي لتعزيز الاقتصاد الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج التمور وتوفير فرص عمل للشباب في المنطقة.

تطور زراعة النخيل في الوادي الجديد شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء مزارع تمتد على مساحات شاسعة بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة التمور. وقد انعكست هذه الجهود الحكومية المستمرة على نمو حجم التصدير وتوسيع شبكة المشتريات الدولية للتمور الوادي الجديد.

من المتوقع أن يحظى التصدير المستقبلي للتمور بالمحافظة بنسب نمو كبيرة خاصة مع وجود طلب متزايد على التمور الطبيعية والعضوية في الأسواق العالمية. كما أن التمور المنتجة في الوادي الجديد تتمتع بجودة عالية وطعم رائع نظرًا لمناخ المحافظة المناسب لنمو النخيل.

ويعمل مجمع التمور بالوادي الجديد على توفير بنية تحتية حديثة لتعبئة وتصنيع وتخزين وتصدير التمور، وذلك بهدف تلبية متطلبات السوق العالمية وتحقيق أفضل قيمة للمنتجات المصدرة. وتشمل خدمات المجمع فحص وتجهيز التمور وتعبئتها وتصنيعها حسب المعايير الدولية، وإدارة عمليات الشحن والتسليم، وضمان الجودة والسلامة الغذائية للتمور المصدرة.

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تحقيق التنمية المستدامة في الوادي الجديد، حيث يتوقع أن تسهم صادرات التمور في تعزيز الدخل الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين المحليين. كما ستعزز هذه العملية القطاع الزراعي في المحافظة وتعزز الاكتفاء الذاتي في إنتاج التمور، وتخفض الاعتماد على واردات هذه السلعة من الخارج.

وبالتالي، يُعزز هذا الإنجاز التنموي الجديد صورة المحافظة كمرجعية لإنتاج وتصدير التمور على المستوى المحلي والدولي، ويضع الوادي الجديد في الصف الأول للمناطق الرائدة في مجال الزراعة والتصدير في مصر.

محافظة الوادي الجديد تجهز أولى شحنات التصدير من التمور لدول الخليج والمغرب

محافظة الوادي الجديد تجهز أولى شحنات التصدير من التمور لدول الخليج والمغرب

محافظة الوادي الجديد تجهز أولى شحنات التصدير من التمور لدول الخليج والمغرب

محافظة الوادي الجديد تجهز أولى شحنات التصدير من التمور لدول الخليج والمغرب

محافظة الوادي الجديد تجهز أولى شحنات التصدير من التمور لدول الخليج والمغرب

محافظة الوادي الجديد تجهز أولى شحنات التصدير من التمور لدول الخليج والمغرب

محافظة الوادي الجديد تجهز أولى شحنات التصدير من التمور لدول الخليج والمغرب