10ضوابط لإجراءات السلامة والإنقاذ بشواطئ جنوب سيناء

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، على ضرورة التزام الفنادق بضوابط السلامة والإنقاذ في الشواطئ، وذلك للحد من تعرض النزلاء لهجوم أسماك القرش، خاصة في شهري أكتوبر ونوفمبر باعتبارهما موسما لنشاط القرش في مصر.

وضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بكافة الضوابط الفنية وتعليمات السلامة في الشواطئ، وهي كالتالي:-

1- في حالة ظهور أي أسماك قرش يتم إبلاغ الإدارة العامة لمحميات وزارة البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

2- ضرورة الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها والصادرة عن الجهات المختصة بشأن أنشطة الغوص والسنوركلينج.

3- تجنب أي ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش أو أي أسماك أخرى قد تؤدي لتعريض حياة السائحين والنزلاء للخطر، كالسباحة على سطح الماء بالابتعاد عن المسارات المتعارف عليها.

4- ضرورة وضع لافتات للتنبيه المشدد على السائحين بحظر إلقاء أية مخلفات أو بقايا أطعمة في المياه بغرض إطعام الأسماك، حيث يترتب على ذلك تجمع أسماك كثيرة، ومن ثم قيام أسماك القرش بمهاجمتها، الأمر الذي يترتب عليه تعرض السائحين للخطر.

5- في حال ظهور سمكة القرش بأي منطقة يجب إخلاءها فوراً من السباحين، مع وضع لافتة بشكل مؤقت تشير إلى ظهور سمكة قرش بهذه المنطقة.

6 - التأكيد على النزلاء بالابتعاد عن السباحة في الأماكن المحظورة.

7- التأكد من وجود المواد اللازمة للإسعافات الأولية على شواطئ الفندق.

8- التنسيق مع مراكز الغوص لوضع خطة لمواجهة المواقف الطارئة، لسرعة إنقاذ السائحين في حال تعرضهم لهجوم أسماك القرش

9- التأكد من حصول منقذي الشواطئ على الدورات التدريبية اللازمة بصفة دورية، بالتعاون مع مراكز الغوص.

10- يمنع منعاً باتاً الصيد بجوار الفنادق والإبلاغ في حالة وجود أي قوارب صيد بالقرب من الفنادق أو منطقة الخليج، خاصة وأن رائحة الأسماك تجذب أسماك القرش.